Maradona se queda en Dorados... si le dan el tiempo y los jugadores que él requiere

Si bien el técnico argentino quiere mantenerse en el banquillo del Gran Pez luego de pasar "dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico" en los que los culichis consiguieron 18 triunfos, 10 empates y 8 derrotas, también sabe que no está en sus manos, sino en las del club decidirlo.

"Si me dicen que no continúo, tan amigos como siempre y me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", aseguró, a micrófonos de Univision Deportes, el Pelusa que tiene en claro qué necesita para ser exitosos con Dorados.