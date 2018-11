Maradona entrega dinero reunido para damnificados en Sinaloa

"Agradezco a un gran hombre que no había tenido la oportunidad de conocer, constatar su humanidad y su sensibilidad. Apoyar a personas vulnerables significa mucho. A pesar de todo lo que ha logrado y de ser reconocido, da muestra de mucha sencillez, y yo le agradezco en nombre de todos los sinaloenses", dijo Fuentes de Ordaz.

Hace un par de semanas, el huracán Willa, que se formó en aguas del Pacífico mexicano, llegó a categoría 5, pero impactó Sinaloa como categoría 3. Aunque no cobró vidas humanas provocó cuantiosos daños materiales, derribó árboles y postes de luz y dejó comunidades incomunicadas.

"Nosotros (futbolistas) tenemos demasiado. Yo llego a mi casa y me preguntó: por qué tengo tanto y los chicos no tienen nada. Nuestro compromiso deportivo y futbolístico en Sinaloa no nos hace mirar solamente la pelota, sino a ayudar a la gente que perdió muchas cosas con el huracán", dijo Maradona en la cena.