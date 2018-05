¿Planes para el retiro o dará una sorpresa? Messi quiere jugar con el Newell’s

Lionel Messi no oculta sus deseos de jugar en su país natal, pese a tener una vida hecha en España, donde vive desde hace muchos años, el delantero quiere cumplir su sueño de jugar con el Club Atlético Newell's Old Boys.

En entrevista para la televisora argentina El Trece, el 10 catalán hablo de varios temas, empezando por el hecho que no considera cambiar al Barcelona por otro grande de Europa:

"Cada vez tengo más claro que en Europa va a ser mi único lugar (el Barcelona) (...) No sé, no sé, uno no se ha cansado de lo que ha pasado, pero sí tengo claro que en Europa creo que el Barcelona sí, seguro es mi único (equipo)".

Y pensando en su retiro, el atacante albiceleste quiere jugar en la liga argentina, para sentir el cariño de su gente y de paso también cumplir un sueño de pequeño:



"Tengo las ganas de jugar en el futbol argentino, que no sé si se dará o no, lo tengo en mente. Sí (sólo quiere jugar en Newell's), me gustaría poder vivir eso, aunque sea seis meses o unos partidos nada más (...) Pero me quedó la 'espinita' esa de poder jugar en la cancha de Newell's".

En la entrevista se le preguntó si ficharía con otro equipo y dejó claro que sólo con los rojinegros, debido a que siempre soñó con jugar en el ahora Estadio Marcelo Bielsa o mejor conocido como el 'Coloso del Parque’.

“Cuando volvía de Barcelona iba a la cancha, cuando era chiquito mi sueño era jugar en el coloso, iba a la cancha con mi viejo, con mis hermanos o amigos y soñaba con jugar ahí”.



Lionel Messi se encuentra concentrado con sus compañeros de la selección en Argentina, preparando lo que será su participación en el Mundial de Rusia 2018, donde enfrentarán a Islandia, Croacia y Nigeria en la fase de grupos.