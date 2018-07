Maradona: "Argentina sin Messi es 'un equipito más'"

"No hay nada para rescatar. Otra Copa del Mundo que se va. La vemos pasar. Y no nos deja nada" , apuntó.

" Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses, todo lo contrario: tienen salida de contragolpe, variantes, entrada por derecha y por izquierda", agregó.