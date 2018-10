Maradona aconseja a Messi dejar la Selección Argentina

Diego Armando Maradona no ha dejado de cuasar polémica con sus declaraciones desde que llegó a México y este lunes no fue la excepción, pues le recomendó a Lionel Messi renunciar a la Selección Argentina.

"Le diría que no venga más. Que se retire. Él siempre tiene la culpa de todo. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Le digo que no vayas más", señaló el estratega de los sinaloenses.