Excampeón del mundo le atiza a Messi: “Cuando quieres a la selección, no renuncias”

Lionel Messi sigue levantando polémica, es controversia en Argentina juegue o no. Ahora fue un excampeón del mundo en Argentina 78 el que se le fue a la yugular, se trata de Leopoldo Jacinto Luque, quien criticó que el ‘10’ haya abandonado la concentración de la albiceleste para perderse el duelo amistoso ante Marruecos ante una supuesta afectación en el pubis.

“Cuando vos querés la camiseta de la Selección, no renunciás nunca y tampoco te vas porque te duele el dedo gordo. Yo me quedo a muerte, porque es la selección y porque sos el mejor”, indicó Luque, quien compartió una experiencia personal que sufrió en plena justa mundialista de 1978.

“Siempre tenés que estar. Yo me venía de donde sea para ponerme la camiseta de la Selección. A mí se me murió un hermano durante el Mundial y seguí jugando porque siempre soñé y me preparé para eso”, puntualizó.