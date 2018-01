Alves y la salida de Neymar del Barcelona "tenía que salir de la sombra de Messi"

El defensor ex del Barça consideró positivo la salida de su compatriota de los azulgranas para buscar hacer su propio camino sin la influencia de Lio.

El defensa brasileño del París Saint-Germain Dani Alves aseguró que no tuvo nada que ver con el fichaje por su equipo de su compatriota Neymar, aunque indicó que era bueno que se fuera del Barcelona para "salir de la sombra" del argentino Leo Messi.

Neymar es "junto a Messi, es el jugador más desequilibrante que hay en el fútbol mundial" pero "necesitaba salir un poco de su sombra", afirmó el también exbarcelonista en una entrevista publicada este lunes por la web de la FIFA.

"Jugar con alguien tan incomparable como Leo es la cosa más increíble que te puede pasar, pero siempre tendrás la duda de si tú tienes realmente la calidad o es él", agregó.



Alves señaló que "las posibilidades de tener logros individuales aumentan cuando uno no está tan cerca de un jugador" como Messi por lo que "para la madurez de Ney y para la selección brasileña era importante que caminara por sí solo".

Agregó que no trató de influirle para que fichara por el PSG, con quien él había firmado unos meses antes procedentes del Juventus de Turín, pero que le aconsejó que "siguiera a su corazón".

Juntos comparten el desafío de ganar la Liga de Campeones, motivo que les llevó a ambos a firmar por el PSG.

"Es lo que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que nos llena de adrenalina. El mundo es para los valientes. Los cobardes siempre estarán en la sombra, ¡y nosotros no queremos estar en la sombra! Vinimos de la nada en Brasil para ser alguien en la vida", dijo.



En ese sentido, aseguró que la Liga de Campeones "no se gana solo con nombres" porque "si no tienes el grupo no lo vas a conseguir" y señaló que su equipo está "preparado para competir".

El brasileño indicó que uno de los motivos que le llevó a fichar por el PSG fue tener la posibilidad de "cambiar la historia del club".

"Soy una persona a la que no le gusta la comodidad, que disfruta los desafíos. Cambiar la historia del club es, para mí, una inyección de adrenalina, y por eso vine. Más aún sabiendo que podía vivir en una gran ciudad y en un equipo con gran ambición", indicó.

Aseguró que no lo hizo por dinero, porque tenía otras buenas ofertas, y recordó que ya cuando fichó por el Barcelona lo hizo con el objetivo de marcar la historia.



"Cuando llegué (al Barça), el club estaba en un período de transición y acabé jugando en el mejor equipo de su historia. Mi idea es revivir todas esas alegrías, pero en un lugar con menos tradición, donde tú puedes colocar una gran piedra en esa construcción. Quiero ganar aquí y ayudar al club a cambiar su destino", indicó.