Alerta en el Tri, Héctor Moreno se retira del entrenamiento por molestias musculares

El defensor mexicano, recién fichado por la Real Sociedad, no completó el entrenamiento debido a un dolor en el glúteo izquierdo.

El defensa mexicano de la Real Sociedad Héctor Moreno no completó el entrenamiento del equipo debido a un dolor en el glúteo izquierdo, ha informado el club en un comunicado.

Moreno, que no fue incluido en la convocatoria para el partido de liga disputado ayer contra el Levante, ha iniciado el entrenamiento con sus compañeros, pero no ha podido finalizarlo debido a las molestias que sufría, por lo que su participación en el partido de vuelta de dieciseisavos de final contra el Salzburgo no está garantizada.

Tampoco ha participado en el entrenamiento del grupo el capitán, Xabi Prieto, quien ha trabajado en el interior de las instalaciones de Zubieta con los otros dos lesionados, Carlos Martínez y Willian José.



Prieto sintió un pinchazo en el abductor tras marcar de penalti el primer gol de la Real ante el Levante, tras el que tuvo que ser sustituido inmediatamente después por Sergio Canales.