Acusan a Courtois de divulgar alineaciones de Bélgica y perjudicar a su país

Si hay algo que fastidia a los entrenadores es que les descubran algunos secretos como, por ejemplo, la sagrada alineación. Como si se tratara de algún invento revolucionario, capaz de cambiar el mundo tal como lo conocemos, y no la simple disposición en el campo de sus jugadores.

Y no hay nada que altere más a los DT que uno de sus futbolistas filtre ese secreto a la prensa, rompiendo los códigos no escritos de un vestidor. Por eso se entiende la dura acusación que lanzó Marc Wilmots, el extécnico de Bélgica, contra Thibaut Courtois. Lo acusó, simple y llanamente, de topo, de alcahuete.

"Tengo un problema cuando doy la charla a las 6 y a las 6:15 ya está en las redes sociales. Eso significa que un jugador ha vendido a la selección. Y es en serio. Varios periodistas franceses me confirmaron que el padre de Courtois (Thierry) lo estaba contando", lanzó sus dardos envenenados el DT en una entrevista con BeinSports.

Y siguió, subiendo el grado del supuesto delito. "Eso significa que no respetas a tu patria. Me da pena, porque tengo que esperar entonces a una hora antes del partido a saber la alineación del rival. Y eso es terrible porque el oponente gana tiempo frente a nosotros. Lo sabe todo y puede prepararse mejor", remató.

Obviamente, tamaña acusación pública, no iba a pasar inadvertida por la familia Courtois. El padre del portero del Chelsea, nombrado por Wilmots, salió a defenderse. "Es una acusación muy seria que no comprendo. Yo mismo he sido un gran atleta, entrenador y director técnico. Cuando se trabaja por un objetivo no puede haber filtraciones. Es una tontería. Si él dice que tiene pruebas, que las presente", declaró Thierry Courtois al medio belga Het Nieuwsblad.