Pumas femenil debería obtener boleto a Liguilla por alineación indebida de Cruz Azul

Conforme con el Artículo 36 del Reglamenteo de la Liga MX Femenil, Rodríguez no podía formar parte del cuerpo técnico cementero por cuestión de registro: "Aquellos integrantes del Cuerpo Técnico que por cualquier causa no continúen prestando sus servicios en el Club de la LIGA MX Femenil donde se encuentran registrados , no podrán ser inscritos por otro Club sino hasta el siguiente torneo".