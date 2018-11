Listos horarios y sedes de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

La Liguilla del actual torneo iniciará el miércoles 21 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez cuando Toluca reciba a América a las 7 de la tarde hora del ET. Un día despues, el jueves 22 se disputará la ida en el Estadio BBVA Bancomer entre Rayados y Chivas a las 20 horas del ET.

El viernes 23 Atlas recibirá a Tigres en Colomos a medio días (ET), mientras Pumas hará lo propio con Pach uca a las 16 horas (ET) en la Cantera universitaria.

Para los encuentro de vuelta, América no usará la cancha del Estadio Azteca ante los problemas presentados por el cambio de césped, las lluvias y los eventos masivos, por lo que Coapa recibirá el encuentro entre azulcremas y escarlatas el sábado 24.

El domingo, 25 de noviembre, Chivas albergará la vuelta en el Estadio Akron a las 20 horas (ET). Para que los últimos dos boletos a las semifinales se disputen en el Estadio Hidalgo a las 19 horas (ET) y en el Estadio Universitario a las 21 horas (ET).