¡Campeonato águila! América consigue su primer título de la Liga MX Femenil

Tras el empate 2-2 conseguido en el partido de ida en el Estadio Azteca, las de la UANL y las Águilas sabían que no había ventaja que valiera y que la noche en el Volcán definiría a las próximas campeonas, por lo que desde los primeros minutos del encuentro buscaron hacer daño al arco rival, aunque tardaron en generar jugadas reales de peligro que pusieran en aprietos a las rivales.

Pero el que no marcas te lo marcan en contra y Tigres fue prueba de ello cuando, ya en el tiempo agregado de la primera parte, Diana González abrió el marcador tras un saque de esquina en el que la defensa felina perdió la trayectoria del esférico y éste fue puesto al fondo de las redes con la parte interna de la pierna derecha de la camiseta 20, para que las visitantes se fueran con un gol de ventaja al medio tiempo.

Las de Villa Zevallos quedaron en desventaja, mas no perdieron la cabeza, y apenas un par de minutos de la segunda parte Katty Martínez tuvo la igualada pero el travesaño le evitó la gloria .



Las felinas daban clases de fútbol y técnica, sin embargo, no encontraban la contundencia. Fue necesaria la pena máxima en contra de las capitalinas para que Liliana Mercado pusiera la igualada en el marcador, a los 71 minutos del encuentro, para terminar definiendo el campeonato desde los once pasos, pese a que las felinas tuvieron oportunidades para dar la voltereta en casa y ante su público, pero no lo aprovecharon.