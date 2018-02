Y eso que los felicitó: algunos jugadores de los Eagles dicen que no aceptarán invitación de Trump a la Casa Blanca

Eso afirmaron al final del Super Bowl LII, en el cual lograron su primer título tras superar 41-33 a los New England Patriots.

Apenas han pasado un par de horas y ya algunos jugadores de la NFL demuestran que no han perdonado, ni mucho menos, la lucha que ha tenido Donald Trump en contra de los deportistas que se han hincado como protesta mientras sonaba el himno de Estados Unidos. Este hecho ha causado que algunos atletas del equipo de los Philadephia Eagles afirmaran que no acudirán a la tradicional visita a la Casa Blanca, típica cuando un equipo gana el Super Bowl.



Un gran ejemplo de lo dicho es el corredor LeGarrette Blount, que jugó para los Patriots el año pasado y con los Eagles esta campaña y quien no asistió con New England a la tradicional visita debido a las fuertes palabras de Trump en contra de los jugadores y la liga.



“No me siento bienvenido en esa casa. Voy a dejarlo así”, dijo Blount en las horas previas al partido que los de Philadelphia ganaron 41-33 a los Pats para lograr su primer 'Súper Tazón'.



Por su parte, Malcolm Jenkins, defensor de los Eagles y que en su momento levantó su puño durante el himno nacional la temporada pasada, le dijo a CNN que tiene pensado no visitar la Casa Blanca.

“No, personalmente anticipo que no asistiré”, le dijo Jenkins a CNN.

De igual manera, el receptor Torrey Smith, que también levantó su puño en el campo para expresar solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, expresó su desaprobación a la guerra de Trump contra los jugadores que se arrodillan durante el himno nacional para protestar contra el racismo.



“Dicen que es una protesta al himno. Nosotros no estamos protestando contra el himno. Estamos protestando durante el himno. Entiendo por qué la gente está molesta, o pueda ofenderse cuando alguien se arrodilla. Cuando mi padre muera va a ser enterrado con una bandera de Estados Unidos envuelta alrededor de su ataúd, por haber servido en el Ejército”, señaló.

A su vez,e l defensa de los Eagles, Chris Long, que no asistió a la visita de la Casa Blanca el año pasado cuando jugó para los Patriots, campeón del año pasado, también afirmó que no asistirá a la Casa Blanca.

“No, no voy a ir a la Casa Blanca. ¿Me estás tomando del pelo?”, dijo durante una entrevista en el podcast Pardon My Take.