El Super Bowl LII, duelo de experiencia vs. juventud

Los New England Patriots van por su sexto trofeo Vince Lombardi ante unos Eagles que aún no conocen la gloria.

La espera ha terminado, los protagonistas están listos y la ciudad de Minnesota es el escenario ideal para presenciar el Super Bowl LII entre los Patriots y Eagles.

Será un duelo de experiencia vs. juventud el que se vivirá en el U.S. Bank Stadium. New England buscará el bicampeonato y de paso convertiste, junto a los Steelers, en el equipo más ganador de la NFL con seis títulos, mientras que Philadelphia intentará conquistar su primer trofeo Vince Lombardi.

New England lleva la mano en cuanto a QB se refiere. Tom Brady es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos y sus cinco anillos y ocho Super Bowls (contando el LII) lo confirman. Por su parte, Nick Foles ni si quiera empezó la temporada como titular.

Una desafortunada lesión de Carson Wentz lo obligó a tomar las riendas del equipo y si bien no ha defraudado, tampoco se puede esperar mucho de él.

Una estadística alarmante en favor de New England es que Brady acumula 36 partidos en Playoffs, mientras que Foles suma 52 encuentros en toda su carrera.



Cabe destacar que son los dos equipos mejor sembrados de sus respectivas conferencia, algo que solamente ha sucedido seis veces desde 1993. Además, será la tercera vez en la historia que se enfrenten dos franquicias dentro del Top 5 en puntos anotados y puntos recibidos.