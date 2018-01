Ryan Shazier acudió al entrenamiento de los Steelers en silla de ruedas

El linebacker Ryan Shazier asistió este miércoles a la práctica de los Steelers en una silla de ruedas.

El propio Shazier fue el encargado de publicar una imagen de su visita a las instalaciones del equipo a través de su cuenta de Instagram la cual acompañó con un mensaje sobre dicha experiencia.





“Quiero agradecer al Señor por las primeras oportunidades que me ha permitido lograr. El touchdown vendrá en su momento, pero hoy fue un primero y diez. Finalmente pude acudir a la práctica con mis compañeros de equipo. Es genial estar de vuelta para los entrenamientos y las reuniones. El solo hecho de poder sentirme parte de eso significa el mundo”, escribió Shazier y agradeció el apoyo recibido por los aficionados de Pittsburgh durante este complicado proceso de recuperación tras su cirugía.





“Así que estoy trabajando más duro que nunca para volver. He estado avanzando durante el último mes y sigo progresando. Tomándolo día a día, pero estoy lejos de haber terminado. El Señor no ha terminado su trabajo todavía. Quiero agradecer a los fanáticos y a la Steelers Nation por las oraciones. Si no fuera por mi familia, mis amigos y sus oraciones, no estaría donde estoy ahora. Nos han ayudado a mí y a mi familia en este viaje y les pido que continúen orando por mí, mientras continúo trabajando todos los días para mejorar mi salud” sentenció el apoyador de los Acereros.



El apoyador interior de los Pittsburgh Steelers, Ryan Shazier durante una práctica en el campo de entrenamiento en Latrobe, Pensilvania, el lunes 1 de agosto de 2016. The Associated Press



Shazier visitó otra vez a sus compañeros desde que comenzó su rehabilitación tras una cirugía de estabilización de la columna vertebral luego de sufrir una grave lesión el 4 de diciembre contra los Cincinnati Bengals que lo dejó incapacitado para mover sus piernas.



El linebacker ha presenciado desde una suite los partidos como local de los Steelers en Heinz Field.