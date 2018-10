¡Rodgers lo vuelve a hacer! Green Bay remontó a San Francisco en los últimos dos minutos

Rodgers no estuvo preciso como en otras ocasiones, pues apenas completó 25 de 46 pases lanzados, pero retomó su nivel de superestrella justo para el cierre del encuentro, acabando con 425 yardas y 2 touchdowns en combinación con su mejor receptor. Davante Adams fue la figura que le ayudó conseguir otra victoria de alarido cuando todo parecía perdido.

Green Bay (3-2-1) no podía darse el lujo de perder en su casa ante un San Francisco (1-5) en pleno momento de reconstrucción sin Jimmy Garoppolo. Ahora los Packers están en el segundo lugar de la NFC Norte solo medio juego detrás de los Bears, mientras los 49ers son el último lugar, no solo de la División Oeste si no te toda la Nacional.