Redskins firman a Reuben Foster, polémico linebacker cortado por 49ers

Los Redskins incorporaron al linebacker Reuben Foster , dado de baja por los San Francisco 49ers tras un arresto por violencia doméstica, aunque no está claro cuándo se podrá uniformar y reportar con Washington , en caso de que eso pueda suceder.

La NFL colocó a Foster en la lista de exentos del comisionado y no puede entrenar o asistir a partidos mientras la liga continúe con la revisión de su caso. No estaba inmediatamente claro si Foster se presentaría en las instalaciones del equipo o cuándo lo haría. Por lo pronto, tiene permitido estar en las juntas, hacer entrenamientos individuales, terapia y rehabilitación, así como otras actividades no relacionadas con el fútbol americano.