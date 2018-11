Rams pierde el invicto en New Orleans por la explosiva ofensiva de Brees y Kamara

Después de un fumble de Mark Ingram, al que los Rams no supieron sacarle provecho intentando un engaño que no resultó, los Saints no tuvieron piedad y se despegaron hasta por tres anotaciones. Esa jugada fue clave porque los visitantes podían irse arriba por primera vez en el juego con un gol de campo, pero en vez de eso el holder salió corriendo pero no alcanzó a llegar al primero y diez, según la controvertida revisión de los oficiales.