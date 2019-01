¡Patada angelical! Rams derrotan en tiempo extra a Saints y avanzan al Super Bowl LIII

La juventud se impuso a la experiencia y los Rams de Los Angeles sellaron su boleto al Super Bowl LIII tras remontar y vencer en tiempo extra 23-20 a los New Orleans Saints .

Los Saints no perdieron tiempo y desde su primera serie ofensiva movieron las cadenas hasta territorio rival. Sin embargo, un pase de TD cantando que fue soltado incrédulamente por el TE Dan Arnold los obligó a conformarse con un gol de campo de 37 yardas de Lutz .

El corredor Todd Gurley III no pudo controlar un pase corto de Goff, el ovoide pasó por sus manos y directas a las del esquinero DeMario Davis .

New Orleans no supo sacarle ventaja a la pérdida de balón y una vez más acudió a Lutz, quien puso la pizarra 6-0 al acertar un field goal de 29 yardas.

En quizás la jugada clave del partido, NO se la jugó en 4ta y 2 en la 10 de LAC y Brees, junto al rudo ocasionado por los presentes en el Mercedes-Benz Superdome ocasionó un offsides de la visita.

Acto seguido, New Orleans anotó su primer touchdown del partido gracias a un pase de cinco yardas de Brees al TE Garrett Griffin .

La reacción de Los Angeles no se hizo esperar y poco más de cinco minutos después volvieron a ponerse a tan solo tres puntos de desventaja.

Con 5:16 en el reloj, los Rams decidieron no jugársela en 4ta y gol, se fueron por la segura e igualaron la pizarra a 20 puntos gracias al segundo gol de campo de la tarde de Zuerlein.

Los Saints intentaron acabarse el reloj, pero no lograron conseguir un 1ro y 10, en parte a una piifia árbitral al no sancionarse un claro defensive pass interference, que basicamente sentenciaría la Final de Conferencia.

Goff no defraudó, emuló a Tom Brady y con par de pases precisos y espectaculares movió el ovoide lo suficiente para que Zuerlein lo empatara con un field goal de 48 años y mandara el partido a ¡Tiempo Extra!

New Orleans ganó el volado, pero el desenlace sorprendió a todos. Drew Brees fue golpeado al momento de lanzar el ovoide, lo que cambió por completo la trayectoria del pase, mismo que fue interceptado por el profundo John Johnosn en la yarda 46 de los Rams.

Los Angeles solamente consigió un first down, suficiente para que Zuerlein se vistiera de héroe con un gol de campo de 57 yardas. A pesar de que el snap no fue bueno, Zuerlein firmó la mejor patada de su carrera y le dio a los Rams el pase al Super Bowl LIII.