NFL DRAFT 2018 | Orden de la primera ronda y necesidades de los 32 equipos

Esta noche de jueves por fin se llevará a cabo el NFL Draft 2018, el magno evento donde los equipos del fútbol americano profesional se nutren de sangre nueva que brilló en el colegial.

El maravilloso AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Dallas Cowboys, será el escenario en lo que parece una sede ideal para esta clase de suceso que año con año se vuelve más espectacular.

La Clase 2018 del fútbol americano universitario está plagada de talento y, particularmente la posición de quarterback, muestra cinco opciones muy atractivas para los equipos necesitados de un nuevo mariscal de campo. Josh Rosen, Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen y Lamar Jackson han acaparado las miradas desde el NFL Combine de febrero y esta noche seguro terminarán con una gorra y un jersey con el #1 de su flamante nuevo equipo en la NFL.

Para conocer más sobre los pasadores más asediados y los mejores jugadores que esperan ser seleccionados en el estadio de los Cowboys, no te pierdas el Top 5 de prospectos más importantes.





Este será el orden de selección de la primera ronda, con un vistazo a las principales necesidades para cada equipo en cuanto a qué posición deberían fortalecer.

ORDEN DE LA PRIMERA RONDA DEL NFL DRAFT 2018:

1. CLEVELAND BROWNS

Registro: 0-16 (.520)

Principales necesidades: QB, CB, OT, S, WR

Tyrod Taylor es el puente para el próximo quarterback "cara de la franquicia" en Cleveland. Mientras los Browns han agregado algunos nombres en la secundaria esta temporada baja, incluido un intercambio por Damarious Randall, es probable que la afluencia de talento continúe con la adición de más piezas tanto un safety como un esquinero. El retiro de Joe Thomas deja a los Browns en una posición difícil de tacle, a pesar de la incorporación de Chris Hubbard. A pesar de que adquirieron a Jarvis Landry de los Miami Dolphins, se espera que Cleveland agregue otro objetivo como receptor.

2. NEW YORK GIANTS

Registro: 3-13 (.531)

Principales necesidades: QB, OL, RB, EDGE, WR

Aunque los Giants podrían quedarse con Eli Manning por al menos un año más, eso no cambia el hecho de que este equipo necesita encontrar a su sucesor pronto. El fichaje de Nate Solder soluciona el apuro de tacle izquierdo por ahora, pero ¿qué pasa con el lado derecho? ¿Qué hay de un guardia? ¿Qué hay del centro? El intercambio de Jason Pierre-Paul crea una oportunidad para elegir un pass rusher al principio del draft. Dada la incertidumbre sobre el futuro a largo plazo de Odell Beckham con los Giants, agregar a otro receptor con talento tendría mucho sentido.

3. NEW YORK JETS (vía Colts)

Registro: 5-11 (.520)

Principales necesidades: QB, EDGE, OG, OT, WR

El regreso de Josh McCown y el fichaje de Teddy Bridgewater podría no ser suficiente para que los Jets no seleccionen a un QB en el draft. Ciertamente se ve así luego de que intercambiaran hacia arriba hasta el pick #3 global. El entrenador Todd Bowles entiende que los pass rushers hacen que la defensiva mejore, y siempre estará buscando más y más en esa área. Los Jets siguen siendo muy promedio en guardia y tacle derecho. Con demasiados "chicos" y no suficientes "estrellas" en la posición, los Jets deberían estar buscando también a otro receptor.

4. CLEVELAND BROWNS (vía Texans)

Registro Texans: 4-12 (.516)

Principales necesidades: RB, CB, OT, S, WR

Este es el pick que Cleveland adquirió cuando los Texans intercambiaron con ellos en el draft del año pasado para seleccionar a Deshaun Watson. Podrían tomar a un corredor importante también.

5. DENVER BRONCOS

Registro: 5-11 (.492)

Principales necesidades: CB, EDGE, OL, TE, WR

Con Aqib Talib enviado a los Rams, Denver podría verse obligado a acelerar la búsqueda de un mejor esquinero. Los Broncos intercambiaron por Jared Veldheer, pero aún necesitan agregar competencia en tacles y potencialmente a un guardia titular. Shane Ray ha sido demasiado inconsistente y los Broncos podrían buscar agregar competencia en el puesto de linebacker. Virgil Green salió como agente libre, por lo que TE se convierte en una necesidad. Las cifras para el tope salarial de Demaryius Thomas y Emmanuel Sanders son extremadamente altas en 2019, por lo que los Broncos podrían buscar un jugador joven para desarrollar en la posición.

6. INDIANAPOLIS COLTS (vía Jets)

Registro: 4-12 (.480)

Principales necesidades: EDGE, LB, OL, WR, DT

Los Colts están cambiando su formato a 4-3 en la defensiva. Un pass rusher y una técnica de tres ayudarán con esa transición. Simplemente no tienen el talento que necesitan en linebacker interior y tendrán que intentar agregar talento en esa posición. La línea ofensiva claramente no está donde debe estar ahora. Tacle y guardia son consideraciones. Un receptor abierto parecía ser una fortaleza hace unos años, pero ese ya no es el caso.

7. TAMPA BAY BUCCANEERS

Registro: 5-11 (.555)

Principales necesidades: RB, CB, DL, S, OL

Doug Martin se ha ido, lo que significa que encontrar un nuevo RB está en la lista de tareas pendientes. Brent Grimes firmó un contrato por un año para regresar a Tampa, pero agregar a un joven CB que crezca junto a Vernon Hargreaves debería ser una prioridad. Los Bucs agregaron a Jason Pierre-Paul a través del canje, pero aún buscan profundidad tanto en el ala defensiva como en tacle defensivo. Es probable que escojan un safety este año, tal vez al principio del draft. A Tampa también le gustaría mejorar su línea ofensiva, incluso después de fichar al centro Ryan Jensen.

8. CHICAGO BEARS

Registro: 5-11 (.559)

Principales necesidades: CB, OL, EDGE, DL, ILB

Los Bears tienen a sus esquineros titulares, pero podrían usar mayor profundidad y competencia en la posición clave de CB3. Es necesario encontrar a un pass rusher consistente con la habilidad de ganar el borde y sepa jugar a presionar. Con la partida de Josh Sitton, el guardia se convierte en un punto necesario, al igual que tener recambios en la línea defensiva. Si los Bears ven una oportunidad de volverse más rápidos y explosivos en el linebacker interno, deberían tomarlo.

9. SAN FRANCISCO 49ERS

Registro: 6-10 (.512)

Principales necesidades: EDGE, OG, CB, WR, TE

Los 49ers fueron el #26 en la liga en capturas la temporada pasada, por lo que necesitan agregar más rushers. Resolvieron su necesidad de QB con el intercambio de Jimmy Garoppolo, pero deben encontrar más ayuda a lo largo de la línea ofensiva, especialmente OG. Todavía veo a un esquinero como necesidad, incluso después de la adición de Richard Sherman. También tendría sentido buscar a un receptor abierto para que crezca junto a Garoppolo. Kyle Shanahan puede desbloquear un nuevo nivel en su ofensiva añadiendo otra arma en la posición de ala cerrada.

10. OAKLAND RAIDERS

Registro: 6-10 (.512)

Principales necesidades: LB, CB, S, OT, DT

Los Raiders no tienen esquineros que quiten la pelota, y probablemente agreguen más ayuda al CB y el safety. El espacio de linebacker interior también debe ser abordado. LT Donald Penn cumple 35 años este año y los Raiders deberían buscar una solución a largo plazo como tackle izquierdo. David Sharpe es más adecuado para el lado derecho. Los Raiders se beneficiarían de agregar una fuerza disruptiva en el medio de su línea defensiva.





11. MIAMI DOLPHINS

Registro: 6-10 (.543)

Principales necesidades: DL, LB, QB, TE, CB

Encontrar al eventual reemplazo de Ryan Tannehill debería estar en la lista de tareas de Miami. La partida de Ndamukong Suh significa que los Dolphins necesitarán a alguien más para rotar en tacle defensivo. Mientras Raekwon McMillan hará su debut después de perderse la temporada pasada por una rotura de ligamento cruzado, se necesita ayuda en el linebacker externo. Los Fins fallaron con Julius Thomas, que fue liberado, así que busca un TE para ser un objetivo. Se espera que Miami agregue más competencia en la posición de CB en algún punto del draft.

12. BUFFALO BILLS (vía Bengals)

Registro: 9-7 (.492)

Principales necesidades: QB, OL, WR, S, LB

La incorporación de AJ McCarron no debería evitar que los Bills seleccionen un QB al inicio del draft. Con la partida de Cordy Glenn y la pérdida de Eric Wood, es seguro decir que agreguen talento a la línea ofensiva, pues es una prioridad. Es posible que Buffalo quiera sumar a un objetivo furtivo y de gran volumen a receptor abierto para ayudar a quien termine comenzando de mariscal. Los Bills podrían estar buscando profundidad en la secundaria y un futuro titular entre los linebackers.

13. WASHINGTON REDSKINS

Registro: 7-9 (.539)

Principales necesidades: DL, LB, CB, OG, QB

Washington necesita encontrar un fuerte freno contra la carrera como interior de su línea defensiva. Elegir a un linebacker grande y fuerte para capitanear a la defensa también debería ser una de sus principales prioridades. Con la partida de Kendall Fuller y la posible pérdida de Bashaud Breeland en la agencia libre, deberían buscar agregar un esquinero que pueda ayudar de inmediato. Los Redskins también buscarían la ayuda de un nuevo guardia, así como también a un joven mariscal de campo detrás de Alex Smith, incluso después de intercambiar por Kevin Hogan.

14. GREEN BAY PACKERS

Registro: 7-9 (.539)

Principales necesidades: CB, OT, WR, OLB, ILB

Los Packers seleccionaron a un CB con su mejor selección el año pasado (Kevin King), pero aún necesitan fortalecer ese lugar y la posición de safety también. Las lesiones han plagado a los tacles ofensivos de Green Bay y podrían buscar más ayuda del lado derecho. La partida de Jordy Nelson combinada con la falta de producción de Randall Cobb significa que el receptor abierto podría ser una prioridad tempranera. Ha llegado el momento de que Green Bay agregue otro pass rusher y más velocidad en el linebacker interno.

15. ARIZONA CARDINALS

Registro: 8-8 (.488)

Principales necesidades: QB, OL, WR, CB, S

Los Cardenales aún deberían estar buscando a su mariscal de campo del futuro, incluso después de firmar a Sam Bradford por un contrato de dos años. Arizona tiene a Andre Smith de tacle derecho, pero necesita más profundidad y competencia allí, así como en el centro. Larry Fitzgerald está llegando al final de su carrera y se necesita ayuda en el cuerpo de receptos. Los Cards necesitan agregar talento tanto en esquinero como en safety luego de liberar al fenomenal Tyrann Mathieu.

16. BALTIMORE RAVENS

Registro: 9-7 (.441)

Principales necesidades: WR, TE, ILB, OL, QB

Los Ravens deberían estar buscando agregar a un TE de grandes jugadas para Joe Flacco, y aún podrían soportar agregar un WR, incluso después de fichar a Michael Crabtree. Tendría sentido para ellos buscar agregar a un tipo de cobertura entre sus linebackers. Con la pérdida del centro Ryan Jensen, los Ravens podrían tener que barajar y agregar piezas por adelantado. Flacco tiene 33 años y su nivel de juego no ha coincidido con su contrato durante tres años. Encontrar a un QB joven con el talento para convertirse en un titular debería estar en su radar.

17. LOS ANGELES CHARGERS

Registro: 9-7 (.457)

Principales necesidades: OT, ILB, DL, QB, S

Los Chargers deberían estar buscando una mejora sobre Russell Okung y Joe Barksdale en tacles. Tienen un fantástico conjunto de jinetes de presión en Joey Bosa y Melvin Ingram, pero necesitan ser más fuertes en el interior de la línea defensiva y en linebacker interno. Si bien podría no ser una prioridad temprana, pero deberían considerar tomar a otro joven mariscal para preparar, además de Cardale Jones, detrás de Philip Rivers. Con Tre Boston todavía como agente libre, safety podría estar en juego para los Bolts en el draft.

18. SEATTLE SEAHAWKS

Registro: 9-7 (.492)

Principales necesidades: OL, CB, DL, TE, S

Han intentado arreglar su problema en la línea ofensiva lanzando selecciones de draft y cambiando a Duane Brown, pero aún necesitan mejorar a guardia y tacle. Fortalecer CB y safety son una prioridad después de cortar a Richard Sherman y con Earl Thomas a punto de convertirse en agente libre después de la temporada 2018. El canjea de Michael Bennett abrió un espacio en ala defensiva con velocidad, mientras que el ala cerrada se ha convertido en una necesidad para los Seahawks con las bajas de Jimmy Graham y Luke Willson.

19. DALLAS COWBOYS

Registro: 9-7 (.496)

Principales necesidades: WR, DT, LB, OG, TE

Con la salida de Dez Bryant, la posición de receptor abierto se ha convertido en una gran necesidad y probablemente será una prioridad en una de las primeras dos rondas. Agregar un tacle defensivo poderoso, con talento para apresurar al pasador también es urgente. Considerar un nuevo linebacker debe ser abordado, mientras que encontrar más ayuda en la línea ofensiva interior, específicamente guardia izquierdo, debe estar en la lista de tareas pendientes. Con Jason Witten cerca del retiro, los Cowboys podrían buscar a su sucesor.





20. DETROIT LIONS

Registro: 9-7 (.496)

Principales necesidades: DE, TE, RB, OG, LB

Lions colocó la etiqueta de franquicia en Ziggy Ansah, pero aún necesitan agregar un extremo defensivo perturbador. Eric Ebron se fue y Luke Willson está en TE, pero los Leones necesitan encontrar una amenaza legítima para atrapar pases en la anotación. Detroit simplemente no ha podido encontrar un juego terrestre consistente. Parte de la culpa recae en la línea ofensiva, y parte en los RBs. Los Lions buscarían agregar más talento alrededor de Jarrad Davis como linebacker.

21. CINCINNATI BENGALS (vía Bills)

Registro: 7-9 (.465)

Principales necesidades: OL, LB, CB, DT, QB

La llegada del OT Cordy Glenn ayuda en el papel, pero ¿podrá mantenerse sano? Los Bengals también deberían buscar ayuda en las posiciones interiores después de promediar 3.6 yardas por acarreo la temporada pasada. Necesitan más velocidad en el linebacker, y deberían estar buscando un esquinero de nickel rápido. Cincinnati hace un buen trabajo reponiendo su línea defensiva y podría volver a hacerlo este año. Con AJ McCarron fuera, encontrar a un joven mariscal de campo como reserva es una posibilidad real.

22. BUFFALO BILLS (vía Chiefs)

Registro Chiefs: 10-6 (.477)

Principales necesidades: QB, OL, WR, S, LB

Esta es la selección que los Bills adquirieron cuando los Chiefs les propusieron un trade para tomar a Patrick Mahomes en el Draft 2017.

23. NEW ENGLAND PATRIOTS (vía Rams)

Registro: 13-3 (.484)

Principales necesidades: CB, LB, QB, OL, S

Malcolm Butler se marchó y los Patriots necesitan ser más rápidos en la parte de atrás. A Bill Belichick le gustan los defensores versátiles y tendría sentido apuntar a un jugador que pueda balancearse entre CB y S. Los Pats deberían buscar agregar más tamaño y competencia a su línea ofensiva interior para mejorar la protección de Tom Brady. También podrían hacer un swing en un tacle ofensivo en algún punto del draft. Además de sumar a un linebacker interior y pass rusher. Con los intercambios de Jimmy Garoppolo y Jacoby Brissett el año pasado, los Patriots deberían estar buscando un nuevo mariscal de campo detrás de Brady.

24. CAROLINA PANTHERS

Registro: 11-5 (.539)

Principales necesidades: WR, CB, DE, OL, S

La posición de receptor abierto debe abordarse temprano en el draft. Se dice que los Panthers están buscando a un líder y quien marque diferencia en materia de safety, y aún necesitan ayuda de esquineros después de que el agente libre Bashaud Breeland no cumplió con su examen físico. El regreso de Julius Peppers le da tiempo a los Panthers para desarrollar a un joven ala defensiva. Agregar un jugador con flexibilidad de guardia / tacle podría fortalecer su línea ofensiva.

25. TENNESSEE TITANS

Registro: 9-7 (.434)

Principales necesidades: EDGE, ILB, WR, DL, OG

Encontrar a un pass rusher consistente (¿o dos?) podría ser de gran ayuda para la defensiva de los Titans para alcanzar el siguiente nivel. Con la partida de Avery Williamson, ILB ha subido en la lista de necesidades. Tennessee utilizó una selección de primera ronda de Corey Davis el año pasado, pero el grupo de receptores aún podría usar una amenaza de juego importante para complementar. Los Titanes podrían usar más profundidad para la línea defensiva y más talento para el guardia.

26. ATLANTA FALCONS

Registro: 10-6 (.543)

Principales necesidades: DT, WR, TE, DE, FB

Los Falcons tienen un agujero por llenar en el tacle defensivo con la marcha de Dontari Poe a las Panthers. No me sorprendería que Atlanta agregue ayuda para Matt Ryan y Julio Jones como receptor, especialmente con la salida de Taylor Gabriel. Agregar a un ala cerrada en algún momento es más probable con la salida de Levine Toilolo. Si bien es posible que no vean al fullback hasta las rondas posteriores, hay algunos decentes en este draft.

27. NEW ORLEANS SAINTS

Registro: 11-5 (.535)

Principales necesidades: TE, WR, OL, QB, EDGE

Coby Fleener no ha sido la respuesta en TE, por lo que Saints debe buscar competencia en la posición. Ellos tienen un buen WR en Michael Thomas , pero el resto del cuerpo podría soportar una mejora. Nueva Orleans también debería ir buscando a un QB con el potencial retiro de Drew Brees. El OT Jermon Bushrod ofrece algo de profundidad en la línea ofensiva, pero la adición de un joven centro o guardia debería estar bajo consideración. Sean Payton identificó específicamente la carencia presión al pasador como un área de necesidad a principios de esta temporada baja.

28. PITTSBURGH STEELERS

Registro: 13-3 (.453)

Principales necesidades: ILB, WR, S, RB, OL

Encontrar ayuda en el linebacker interno y safety son las principales prioridades. Los Steelers colocaron la etiqueta de jugador franquicia al RB Le'Veon Bell, pero el drama que rodea su contrato podría ser suficiente para que el gerente general Kevin Colbert considere agregar a un corredor de garantías en algún momento del draft. Con Martavis Bryant entrando en su último año de contrato, los Steelers podrían buscar agregar otro receptor además de JuJu Smith-Schuster y Antonio Brown. Tienen buena forma en su línea ofensiva titular, pero podrían profundizar en guardia y tacle.

29. JACKSONVILLE JAGUARS

Registro: 10-6 (.434)

Principales necesidades: OT, LB, WR, QB, CB

Encontrar un tacle con el potencial de jugar ambos lados está en juego, al igual que otro guardia a pesar de la adición de Andrew Norwell. El retiro de Paul Posluszny hace LB una necesidad más urgente. La adición de TE Austin Seferian-Jenkins podría permitirles presionar por un verdadero WR1 en el draft. Los Jaguars necesitan encontrar ayuda en QB, ya sea que sea una competencia para Blake Bortles o alguien detrás de él. Con Aaron Colvin en Houston, los Jaguars podrían intentar agregar un esquinero atlético en el día 3 del draft (Rondas 4-7).

30. MINNESOTA VIKINGS

Registro: 13-3 (.492)

Principales necesidades: OL, CB, S, WR, TE

La línea ofensiva de los Vikings simplemente no está donde debe estar en tacle o guardia. Minnesota deberían buscar ayuda en esas posiciones al principio del draft, ya que buscan proteger su gran inversión en Kirk Cousins. Además deberían sumar otra arma a su cuerpo de receptores. Agregar un CB nickel es una gran posibilidad, ya que Terence Newman, de 39 años, está en la agencia libre y podrían ir por más profundidad en safety. Deberían estar buscando un TE que pueda ser una amenaza receptora y complementar a Kyle Rudolph.

31. NEW ENGLAND PATRIOTS

Registro: 13-3 (.484)

Principales necesidades: CB, LB, QB, OL, S

Esta es la segunda selección de los Patriots en la primera ronda la cual no sería extraño busquen negociar para tener más picks.

32. PHILADELPHIA EAGLES

Registro: 13-3 (.461)

Principales necesidades: LB, TE, RB, WR, OL

Los Eagles recontrataron a Nigel Bradham, pero Jordan Hicks ha tenido problemas con las lesiones, por lo que deberían estar buscando al menos aumentar profundidad en LB. La salida de Trey Burton abre un espacio para un ala cerrada a través del draft. Mientras que la llegada de Jay Ajayi fortaleció el puesto de RB, hay espacio para traer a otro corredor. Los conocedores creen que los Eagles harán un esfuerzo para agregar un WR de impacto en el draft de este año. La línea ofensiva necesita prospectos que puedan convertirse en futuros titulares.

Equipos sin selección en la Primera Ronda:

HOUSTON TEXANS

Registro: 4-12 (.516)

Principales necesidades: OT, TE, CB, S, DL

Los Texans no tienen selección de primera ni segunda ronda (enviaron esos picks a los Browns en intercambios el año pasado), por lo que tuvieron que agregar ayuda a través de la agencia libre. Los fichajes de Zach Fulton y Senio Kelemete fortalecen el interior de la línea ofensiva, pero aún deberían estar buscando ayuda para en guardia y tacle. Lo mismo ocurre con la secundaria, que a veces fue horrible en 2017. CJ Fiedorowicz se retira, así que los Texans tendrán que buscar un TE que pueda manejar las tareas de bloqueo de carrera. JJ Watt no ha estado en plena forma en dos años, por lo que Houston podría buscar agregar profundidad a lo largo de la línea defensiva.

KANSAS CITY CHIEFS

Registro: 10-6 (.477)

Principales necesidades: CB, DL, EDGE, OL, S

Los Chiefs han experimentado en CB, pero aún deberían estar buscando un esquinero que pueda llevarse el balón, así como una mejora en safety. La nueva firma de Jarvis Jenkins ayuda al frente, pero Kansas aún podrían buscar un gatillo en el medio de la línea defensiva. Tamba Hali fue liberado y deberíamos esperar que vayan por más talento en la presión al mariscal. También podrían querer mayor profundidad en la línea ofensiva.