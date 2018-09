Los Patriots pretenden recuperar el dominio en la semana 1 de la NFL

Los Patriots vuelven a la carga como uno de los favoritos para llegar al Super Bowl con Tom Brady como referente, mismo que enfrentará su décima séptima temporada. Sin embargo, la gran misión de New England consta en mostrar su poderío desde la primera semana de temporada regular, ya que en los últimos años han perdido cierto dominio.

New England han repetido como campeón de la Conferencia Americana en tres de los últimas cuatro temporadas . A pesar de ello, justo en esta época gloriosa, el equipo de Bill Belichick ha iniciado la campaña con derrota en dos de las últimas cuatro ocasiones.

2014: Dolphins 33 – 20 Patriots (Sun Life Stadium) 2015: Patriots 28 – 21 Steelers (Gillette Stadium) 2016: Cardinals 21 – 23 Patriots (University of Phoenix Stadium) 2017: Chiefs 42 – 27 Patriots (Gillette Stadium) 2018: Patriots ¿? - ¿? Texans (Gillette Stadium)

En este inicio de temporada del 2018 arrancarán el camino en Gillette Stadium ante los Houston Texans, pero una derrota podría empataría de forma negativa un dato que no sucede hace 16 años ya que no pierden dos juegos en semana 1 desde que sucedió en las temporadas del 2000 y 2001 cuando perdieron vs Tampa Bay (21-16) y ante Cinncinati (23-17).