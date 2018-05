"Los jugadores que se hinquen no deberían estar en el país": Donald Trump

Al enterarse por primera vez de la nueva medida creada en la junta de dueños, el mandamás de Estados Unidos dijo que es algo bueno, aunque no tardó en criticar a aquellos que piensan volverlo a hacer .

A partir de la próxima temporada, quienes no quieran pararse durante el himno nacional podrán mantenrse en el vestidor previo al silbatazo inicial, pero en caso de que sí se arrodillen derivará en una multa hacia su equipo .



“Creo es bueno. No creo que deben quedarse en el vestidor, pero es bueno (el nuevo reglamento). Debes pararte orgullosamente para el himno nacional o no deberías estar jugando, tal vez no deberías estar en el país. Los dueños de la NFL hicieron lo correcto”.