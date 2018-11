¿Le’Veon Bell insinuó que se dirige ahora sí hacia Pittsburgh?

Por mucho que todos quieran especular sobre lo que esto podría significar, simplemente no sabemos si Bell está más cerca de regresar a los Steelers. Según señaló el domingo el experto de NFL Network, Ian Rapoport, el equipo aún no sabe cuándo y sí reportará Bell o si llegará antes de la fecha límite del 13 de noviembre, para que pueda ser elegible y jugar en la temporada 2018.

Cualquiera puede adivinar si Bell reportará a los Steelers en los próximos días. Bell dijo que se presentaría el Día del Trabajo pero no lo hizo. Según los informes, tenía la intención de regresar durante la Semana 7 en la que Pittsburgh descansó, pero eso no sucedió y la fecha límite de intercambio de la semana pasada tampoco lo alentó a firmar su oferta sobre la mesa.

Si bien a algunos de sus compañeros de equipo de los Steelers les gustaría ver a Bell de nuevo con el equipo, el guardia de los Steelers, David DeCastro, no se preocupa por la presencia de Bell.

"Honestamente, a nadie le importa", dijo el escolta de los Steelers luego de la victoria del domingo sobre los Baltimore Ravens. "¿Por qué lo haría? No quiero perder la energía. Tengo que bloquear a algunos de los mejores jugadores en la mejor defensa del mundo. ¿Crees que me voy a preocupar por un tipo que no está aquí?"