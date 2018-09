Las 10 mejores actuaciones en el regreso de la NFL

QB RYAN FITZPATRICK [Tampa Bay Buccaneers] El veterano de 14 temporadas tuvo el mejor partido de su carrera, reflejando un sorpresivo nivel de quarterback elite. Fitzmagic se lució completando 21 de 28 envíos para 417 yardas por aire y cuatro pases de anotación en la paliza en New Orleans. Con su impresionante forma de jugar, será difícil para Dirk Koetter respetar la titularidad de Jameis Winston.

RB TODD GURLEY [Los Angeles Rams] Una vez más fue el motor de la ofensiva de los Rams en la visita a Oakland. Gurley no solo empató el partido de inmediato, sino que fue la herramienta con la que Los Angeles desgastó a la defensiva de los Raiders con 147 yardas desde el scrimmage . Su touchdown fue una muestra de velocidad y potencia del Jugador Ofensivo del Año en 2017.

RB ADRIAN PETERSON [Washington Redskins] Al llegar a su cuarto equipo en la NFL había muchas dudas respecto al nivel que tendría el veterano de 33 años de edad, pero Peterson se mostró como en sus mejores momentos. La presentación de AP con los Redskins no pudo ser mejor pues corrió para 96 yardas y un TD, además de conseguir 70 yardas como receptor. Increíble juego de la leyenda de los Vikings.

WR MICHAEL THOMAS [New Orleans Saints]

El objetivo más buscado por Drew Brees tuvo un juego descomunal donde atrapó la friolera de 16 recepciones para terminar con un total de 180 yardas y 1 TD, aunque no pudo evitar la derrota ante Tampa Bay. El producto de Ohio State es uno de los mejores receptores de la liga y no sería extraño que acabe la temporada con más de 1,500 yardas y múltiples anotaciones.