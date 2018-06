La NFL suspende cuatro partidos a jugador de los San Francisco 49ers

En otro comunicado publicado en el sitio oficial del equipo, Bolden aseguró que consumió la sustancia prohibida, la cual no fue nombrada, por error.

"Consumí un suplemento, sin saberlo, que se encuentra en la lista de sustancias prohibidas de la NLF", dijo. "Como atleta profesional me hago completamente responsable por no haber revisado los ingredientes del suplemento. En el futuro, seré mucho más cuidadoso al momento de escoger lo que pongo en mi cuerpo. Duele saber que no estaré en el campo con mi equipo para los primeros cuatro partidos de la temporada".