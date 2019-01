Kansas City busca poner fin a sequía de 49 años sin un Super Bowl

No fue sino hasta que se le preguntó sobre ganar la Final de la Conferencia Americana que Clark Hunt mostró algo de emoción.

Así que es fácil entender porque su hijo, actual presidente del equipo y el rostro de una familia de propietarios, luchó por contener las lágrimas después de tan solo imaginar en sostenerlo por primera vez de conseguir un triunfo el domingo contra los New England Patriots.

El exentrenador Dick Vermeil, quien llevó a los Eagles a un Super Bowl y ganó otro con los Rams, dijo esta semana que “mi mayor pesar” fue no haber llegado al Super Bowl en sus cinco temporadas en Kansas City.

“Tener una oportunidad de trabajar con sus hijos y con Clark en particular, entiendes la importancia de la situación. No tiene que decírmelo. No tiene que decir nada”, remató Reid.