John Elway advierte que Denver debe jugarse la vida en su visita a Arizona

"Es un récord roto en este momento", dijo el gerente general, John Elway, al sitio web oficial del equipo. "Tenemos que cambiar algunas cosas y las cosas tienen que cambiar esta semana. Nuestros veteranos tienen que jugar mejor, los entrenadores tienen que entrenar mejor. En la semana corta no importa, no importa cómo se sienta físicamente. Tenemos que ir a Arizona el jueves por la noche luchando por nuestras vidas porque eso es lo que somos".

"Absolutamente", dijo Joseph a los periodistas. "Perdimos cuatro juegos seguidos y todos luchan por sus vidas. Así es como tenemos que jugárnosla en cada juego que jugamos. En esta liga, si no estás desesperado por eso, no ganas. Eso es todo. no cambia nada de una semana a otra para nosotros. Cada semana sentimos que estamos desesperados por ganar un partido, así que eso no cambiará".