Jerry Jones propone jugar dos partidos más para hacer más seguro el juego

Pese a la diversidad de opiniones en cuanto a las reglas y cambios en el fútbol americano, la mayoría de los seguidores a la NFL coinciden en algo: la pretemporada no está funcionando. Los equipos rara vez alinean a sus jugadores titulares y a menudo la calidad de los partidos es extremadamente baja por esa misma situación.

“Es probablemente mejor para el físico de los jugadores jugar 18 juegos de temporada regular y sólo dos juegos de pretemporada”, declaró el dueño de Dallas al programa de radio 105.3 The Fan.

Con todo respeto para Jerry, su idea no tiene sentido, pues parece que no sabe lo que está diciendo. Simplemente no hay manera que agregar dos partidos más a la temporada regular haga el juego más seguro para los jugadores. Cada indicador que tenemos es que el fútbol americano es un deporte peligroso, y cuanto más juegas, es más probable que te lastimes. Tener titulares jugando dos juegos más solo aumentaría sus posibilidades de lesionarse.