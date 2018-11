Es oficial: Le'Veon Bell no jugará la temporada 2018 ni con Pittsburgh ni con nadie

La saga de meses de duración sobre si Le'Veon Bell jugaría o no con los Pittsburgh Steelers u algún otro equipo esta temporada, terminó de una vez por todas este martes.

Como se había anticipado, Bell no firmó su oferta de jugador franquicia propuesta por los Steelers antes de la fecha límite hoy por la tarde, según lo estipulado en el acuerdo de negociación colectiva, lo que significa que el talentosos corredor ya no es elegible para jugar esta temporada 2018.

"Quiero confirmar que Le'Veon Bell no firmó su licitación de franquicia hoy y, como resultado, no será elegible para jugar al fútbol americano durante la temporada 2018".

Mientras que el propietario de los Steelers, Art Rooney II, había expresado esperanza de que Bell firmaría su etiqueta de franquicia antes de la fecha límite, y se uniría a ellos para el último impulso de la temporada, se hizo evidente durante la semana pasada que la ex selección de segunda ronda no tenía un fuerte incentivo a largo plazo para firmar la oferta, luego de que ya que no tendría un efecto adverso en sus prospectos de agencia libre.