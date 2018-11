El Vikings-Bears de la Semana 11 se jugará en horario estelar de domingo por la noche

Con el liderato de la NFC Norte en juego, el enfrentamiento de los Minnesota Vikings contra los Chicago Bears en el Soldier Field, pasó de la 1 pm ET en FOX a Sunday Night Football en NBC. Los Bears (5-3) son actualmente primer lugar con una ventaja de medio juego sobre Vikings (5-3-1).

El partido Philadelphia Eagles vs. New Orleans Saints en el Mercedes-Benz Stadium igualmente dejará el horario de mediodía para celebrarse a las 4:25 pm ET en FOX Sports. Los Eagles (4-4) están a un juego del primer lugar en la NFC Este, mientras que los Saints (7-1) se ubican en la cima de NFC Sur y tienen una racha de siete victorias consecutivas, la mejor de toda la liga.