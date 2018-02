Esta vez no hubo críticas y eso que perdió New England: Donald Trump felicitó a los Philadelphia Eagles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dejó escapar la oportunidad para felicitar a los nuevos campeones de la NFL, los Philadelphia Eagles, quienes vencieron en un emocionante partido 41-33 a los New England Patriots.

“¡Felicidades a los Philadelphia Eagles por la gran victoria en el Super Bowl!”, fue el mensaje que le dedicó vía Twitter a “The Birds”.





No es ningún secreto la gran amistad que Donald Trump conlleva con Tom Brady, Bill Belichick y el dueño Robert Kraft, por lo que seguro le dolió la derrota de los Patriots.



Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrero de 2018