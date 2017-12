Dez Bryant se rehusa a un recorte salarial en 2018

Dez Bryant ha jugado 22 partidos consecutivos de temporada regular sin cruzar la marca de 100 yardas por aire, la sequía más larga de su famosa carrera.

A cuatro días del juego final de temporada regular del domingo con los Eagles, el receptor de los Dallas Cowboys habló extensamente sobre su frustrante campaña y su total renuencia a volver a restructurar su contrato.

"No he oído hablar de eso, pero si llega, bueno, no sé", dijo Bryant sobre recibir un recorte salarial o incluso rescindir su contrato para jugar en otro lado a lo que respondió: "Por supuesto que no, hombre. Creo en mí. Sigo siendo Dez Bryant. Todavía estoy en la cima, superior al promedio".



Bryant defendió sus números en el campo, reconoció que estaba "frustrado" con el esquema ofensivo y diciendo que había "ciertas situaciones que no podía controlar", según The Dallas Morning News.

"Soy un tremendo jugador de fútbol americano. Lo sé. Lo creo", afirmó Bryant.

A la pregunta expresa '¿Quieres estar aquí el próximo año?' Dez se enfadó y contestó: "Claro que sí, ¿qué clase de pregunta es esa?... es tonta. Soy un chico de Texas, siempre".



El receptor reveló que jugó con tendinitis desde que enfrentó a Kansas City a principios de noviembre, pero también reconoció que permitió que las distracciones en la temporada redujeran su juego.



"Sentí que muchas veces me vi bastante bien", añadió Bryant, según el sitio web oficial del equipo. "Entonces, podría pensar en ciertas cosas y, ya sabes, me molesta. Eso es todo lo que puedo decir".



Dijo Bryant: "Probablemente en ese momento debería haberme centrado en lo que podía controlar. Dejé que muchas cosas se interpusieran en mi camino. Ojalá no lo hiciera. Sé que eso afectó, cómo un hecho, algo de mi juego".

Cada quien determinará si este autoanálisis es valioso para un jugador, que ninguno de nosotros espera acepte verbalmente un recorte salarial a fines de diciembre.



Bryant no ha sido él mismo en 2017, pero muchos jugadores lo descubren en la cúspide de los treinta.

Con un presupuesto de $13 millones la próxima temporada, pronto sabremos cómo se sienten los Cowboys en el futuro sobre Dez Bryant.