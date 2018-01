Carson Wentz sobre no jugar en el Super Bowl: “Ayudaré en todo lo que pueda”

Su temporada terminó antes de lo esperado. Una lesión en la rodilla en la Semana 13 puso fin a una campaña memorable que incluso lo tenía como firme candidato al MVP.

El panorama de los Eagles no lucía nada alentador; sin embargo, de la mano del suplente Nick Foles, lograron avanzar al Super Bowl LII y Wentz no pudiese estar más contento, aunque aceptó le cuesta trabajo no poder jugar con sus compañeros.



“Estoy intentando hacer lo que pueda. Estoy haciendo lo que Nick y Nate (Sudfeld) hicieron por mi toda la temporada. Ayudarles, estar con ellos revisando los partidos y dar mi punto de vista.

“Definitivamente no soy un entrenador, pero todavía expreso mi opinión. Nick es el chico. Nick ha estado expresando su opinión más que nadie y solo intento ayudar de cualquier manera que pueda”, expresó.



El QB de segunda temporada espera estar listo para recuperar la titularidad la próxima temporada, pero por el momento solamente está enfocado en colaborar de la manera que sea para que Philadelphia derrote a New England el 4 de febrero en Minnesota.