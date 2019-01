Brady y Mahomes: diferentes caminos y habilidades, pero un mismo objetivo

Uno de ellos es una selección de sexta ronda que está casado con una supermodelo, se convirtió en uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL y a sus 41 años no muestra ningún declive.

Brady también tiene un brazo fuerte, aun cuando ya no es el de antes. Todavía posee gran toque y su capacidad pare leer las coberturas es incpomparable, lo que le permitió llevar a los Patriots a su octavo juego de campeonato de la AFC consecutivo .

“No he visto ningún declive”, señaló el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid. “Ve las cosas incluso mejor que cuando era más joven. Yo uso anteojos y él no. La edad no lo ha golpeado. Simplemente es un tipo asombroso”.