Brady gana duelo de leyendas a Rodgers y Pats siguen intratables con siete victorias

FOXBOROUGH - Desde abril pasado que conocimos el calendario de la temporada 2018 de la NFL, la noche del 4 de noviembre estaba marcada por el Aaron Rodgers vs. Tom Brady en Foxborough. Si bien el juego no cumplió con las altas expectativas de Super Bowl que generaba el combate cara a cara de los dos quarterbacks #12, sí fue un Sunday Night Football entretenido y una demostración de la realidad que hoy atraviesan sus equipos en la campaña.

Los New England Patriots se llevaron una victoria autoritaria 31-17 sobre los Green Bay Packers que no siguieron el nivel superlativo de su mariscal de campo y se llevaron su cuarto descalabro de la campaña en la visita a Gillette Stadium. El duelo de la Semana 9 no fue el Super Tazón adelantado que esperábamos en febrero próximo pues, con esta deficiente defensiva, difícilmente los Packers pasarán a los playoffs.