Blake Bortles: “Estaría encantado de quedarme en los Jaguars”

El quarterback de Jacksonville se convertirá en agente libre si el equipo no le ofrece una extensión de contrato en los próximos dos meses.

The Associated Press

El quarterback de los Jacksonville Jaguars, Blake Bortles, brilló en el emparrillado durante la final de Conferencia Americana contra los New England Patriots.

Los Jacksonville Jaguars tienen que tomar una decisión sobre Blake Bortles, pero si dependiera del mariscal de campo, se mantendría en su lugar.

Mientras los Jags eligieron la opción de Bortles para un quinto año y $19 millones en mayo, el contrato solo se garantiza si sigue siendo parte del roster el primer día del año de la liga (marzo 14).

Así que los Jags tienen aproximadamente dos meses para decidir si quieren firmarlo para un acuerdo a largo plazo, que juegue 2018 o cortarlo por completo. Para Bortles, la decisión sería fácil.

"Disfruté mis cuatro años aquí en Jacksonville, y me encantaría poder jugar aquí mientras me lo permitan", dijo Bortles a los periodistas el lunes, a través de Michael DiRocco de ESPN. "Lo que hacen y todas las decisiones que se toman están fuera de mi control. Me encantaría poder quedarme aquí y jugar aquí, con suerte eso puede suceder".



Bortles tuvo a los Jaguars a solo unas pocas jugadas del Super Bowl contra los New England Patriots en el Juego de Campeonato de la AFC el domingo. Sus 293 yardas en 23 de 36 pases y un touchdown fueron suficientes para destronar a Tom Brady y los Pats en la cima de la conferencia.

Aunque en un receso de temporada donde mariscales como Kirk Cousins , Eli Manning , Alex Smith , Case Keenum , Teddy Bridgewater e incluso Drew Brees podrían estar disponibles, parece haber al menos algunos retorcimientos en Duval sobre si traer o no Bortles como el starter en 2018 sería el mejor movimiento para la franquicia.



"Realmente tendría que dar un paso atrás y mirarlo", dijo el entrenador Doug Marrone sobre la situación de Bortles el lunes. "No creo estar en la mejor mentalidad para hablar sobre ninguno de nuestros jugadores desde ese punto de vista. Me alegro por todos nuestros jugadores, estoy feliz por todas sus contribuciones y lo que lo he hecho. Ahora es cuestión de dar un paso atrás y dedicar algo de tiempo y mirar las cosas como un todo ".

Bortles dio algunos pasos adelante la temporada pasada, lanzando para 13 intercepciones bajas en su carrera y un porcentaje de pases completos de 60.2 en su carrera. Su trabajo contra los Patriots y los Steelers en los playoffs, además de la idea de construir sobre un sólido primer año con el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett definitivamente juegan a su favor.



Pero con el tesoro de mariscales de campo que podría estar disponible esta temporada muerta, ¿será suficiente para que Marrone y el resto del equipo lo traiga de regreso?