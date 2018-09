Antonio Brown responde fuerte a críticas en Pittsburgh: "Cámbienme"

“AB (Antonio Brown) tiene que agradecer a sus estrellas de la suerte, porque fue reclutado por un equipo que tiene a Ben (Roethlisberger). Y Ben hizo que le pagaran a AB . Sabes muy bien que no podría poner esos números en otros equipos”, escribió Ryan Scarpino, quien trabajara en Relaciones Públicas con los Steelers de 2010 a 2017.

El receptor estrella Antonio Brown, y atleta que protagoniza la portada del Madden NFL 19, no tomó muy bien las palabras del exempleado de la organización.

Los Pittsburgh Steelers no hicieron ningún comentario sobre el tweet de Brown, según el informante de NFL Network, Ian Rapoport.

Si vamos a considerar el punto del ex empleado del equipo, debemos reconocer que Ben Roethlisberger no es el mismo jugando de local que fuera, así como sus tres intercepciones ante Cleveland al abrir la temporada. Nadie está exento de culpa en este mundo, incluido Roethlisberger, incluso si va a dirigirse a Cantón algún día. Obviamente él ha jugado un gran papel en el éxito de Brown, pero esta es una asociación mutua, no uno que lleva toda la carga por el otro.