¡Estadio Azteca, alístate! Estos son los equipos de la NFL que jugarían en México en 2019

Las sedes en esos países aún están por confirmarse pero serían el Tottenham Stadium , que al no terminar su construcción a tiempo no pudo tener un juego en 2018; el histórico Wembley Stadium , ambos en Londres y el mítico Estadio Azteca en la capital mexicana, que este año se quedó con las ganas de presenciar el Chiefs-Rams, cancelado debido al mal estado de la cancha que trasladó el juego a Los Ángeles.

Aunque por el momento todo son suposiciones, los favoritos para jugar en México son las dos franquicias angelinas: Rams y Chargers . Por un lado, los Carneros estaban programados para jugar en el Coloso de Santa Úrsula el pasado 19 de noviembre ante Kansas City en Monday Night Football , que acabó siendo el juego del año , y tuvieron que regresar al Memorial Coliseum de LA por la polémica del pasto. La desilusión de los seguidores mexicanos por no poder ver a uno de los mejores equipos de la NFC esta temporada, sería motivo suficiente para llevar de vuelta a los Rams al Azteca y de esa forma sanar la herida.

Importante aclarar que esto es solo una hipótesis, pero hablamos de un par de encuentros realmente atractivos para la afición mexicana en el emparrillado (esperemos cuidado) del Azteca: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams o Green Bay Packers vs. Los Angeles Chargers.