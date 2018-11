Freddie Mercury y el himno deportivo que tiene su origen en el Clasico de Inglaterra

En la ceremonia de clausura de Londres 2012, un hombre de chamarra amarilla y bigote empezó a pronunciar palabrillas desde un "¡eeeo!" y esperaba a que el estadio las repitiera. Cada vez con más grado de dificultad, pero los 80 mil asistentes le seguían el paso al unísono.

Freddie Mercury, por medio de pantallas de video y a 20 años de haber fallecido, aún era capaz de controlar a una multitud. No es para menos. Su voz es una de las más asociadas al mundo del deporte, que ha conmovido en los momentos de mayor alegría a los aficionados y a los atletas.

El estreno de Bohemian Rhapsody, la película biográfica del vocalista de Queen, ha regresado las miradas hacia la vida del fallecido Freddie Mercury, su legado en la música es parte irremplazable del deporte desde hace décadas.

El álbum News of the World, que vio la luz el 28 de octubre de 1977, abre con We will rock you y We are the champions, dos canciones que a cuatro décadas de distancia son himnos inconfundibles del deporte que han pasado ya por generaciones.

La primera fue compuesta por el guitarrista Brian May, en un esfuerzo por hacer partícipe al público asistente a los conciertos en la ejecución de una canción. Su compás se compone de dos pisadas y un aplauso y el nombre de la canción es el coro. La sencilla tonada se sigue interpretando a la fecha a manera de covers y fue parte de la actuación de Brian May y Roger Taylor, miembros originales de Queen, junto a la cantante Jessie J en la clausura de Londres 2012.

We are the champions es una de las canciones sello de la agrupación británica, que desde hace muchos años forma parte de las premiaciones de los equipos campeones en cualquier Liga y de cualquier deporte. Poco se sabe de las aficiones deportivas de Mercury, como ocurría con artistas de aquellas épocas, pero el célebre vocalista tuvo que atajar dudas sobre el origen de la melodía, de la que se pensó que era un himno para la comunidad gay, por las preferencias sexuales del cantante.

"Estaba pensando en fútbol cuando la escribí", reveló Mercury a la revista Circus en 1978. "Quería una canción de participación, algo con lo que los fanáticos pudieran engancharse. Por supuesto, le he dado más sutileza teatral que un canto de fútbol ordinario."

Incluso en sus conciertos y posteriores discos tributo a la banda, We will rock you y We are the champions se colocan juntas y para sus fanáticos es difícil disociarlas, como si al escuchar el último aplauso de la primera en la cabeza tenga que iniciar la segunda.

La "musa", de Mercury, si es que así le podemos llamar al objeto de la inspiración para crear su melodía, fue ni más ni menos que el Manchester United.

Pero estas dos canciones no surgieron solamente de la afición al fútbol de Mercury, sino también de un evento fortuito en un concierto. May contó en una entrevista para la BBC Radio que al terminar una presentación en la localidad de Stafford, en 1976, los asistentes les dedicaron otra canción.

"Hicimos un encore y luego nos fuimos, y (el público) en lugar de seguir aplaudiendo, nos cantaron You'll never walk alone, y quedamos completamente sorprendidos y desconcertados. Fue una experiencia muy emotiva. Creo que estas cosas están relacionadas de alguna manera con eso."

You'll never walk alone, interpretado por Gerry and the Pacemakers, es un himno del Liverpool, el archirrival del Manchester United y que en aquellas épocas dominaba la Liga inglesa y comenzaría la conquista de sus primeras Copas de Europa.

"Recuerdo estar sorprendido cuando Freddie la cantó por primera vez ( We are the champions), pensando: "¡todos se sentirán como si fueran ellos!" Quizás haya cierta arrogancia, pero en realidad se trata de creer en ti mismo y eso te llevará a la cima. El mayor cumplido que nos ha hecho el mundo es que estas canciones se han tejido en la vida de las personas, en lugar de estar en un disco. Estas canciones desencadenan sentimientos dentro de las personas. Qué maravilloso privilegio recorrer el mundo ahora y sentir esa energía que sale de la multitud", reflexionó May en una entrevista para Billboard, publicada en septiembre de 2017.

En el Mundial Estados Unidos 1994, fue tomada como una de las canciones oficiales del evento y acompañó la premiación del tetracampeonato de Brasil. Es difícil saber si fue la primera vez que se utilizó para honrar a un campeón, pero sin duda fue el momento detonante. Mercury falleció dos años y medio antes, en noviembre de 1991.

Antes de su muerte, el United ganó siete títulos de la Liga inglesa, pero estaba lejos de los 18 del Liverpool. Lo que le tocó ver, cuando todavía tenía por nombre Farrokh Bulsara, fue la Copa de Europa que ganaron en 1968, en Wembley, a costa del Benfica. Los vio descender y ascender cuando Queen era un fenómeno mundial.