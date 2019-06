Polémica sanción a Vettel le da el triunfo a Hamilton en el GP de Canadá

Sebastian Vettel lo hizo todo para regresar a la senda de la victoria, pero una larga batalla en la pista con Lewis Hamilton no fue suficiente para llevarse la victoria y una sanción de parte de la dirección de carrera ha dado la nota este fin de semana, porque ya son siete victorias para Mercedes en lo que va de la temporada, con el sabor de la polémica servido en la mesa, la Fórmula Uno tendrá un agitado cierre de carrera.

Hamilton no había podido meter una vuelta rápida, dado que los ferraristas se la intercambiaron durante las primeras vueltas, pero estar a dos segundos detrás de Vettel le presionaba a ir más rápido, tocando los lavaderos y arriesgando el auto con frenadas importantes que al bloquear con los frenos, lastimaban sus llantas.

Fue hasta la vuelta 27 que Vettel entró a cambio de llantas y pasó de las intermedias a las más duras del fin de semana, mientras le avisaron a Hamilton que era “Hammer time”, o el momento de atacar con vueltas voladoras antes de entrar a fosos intentando disminuir la diferencia con las llantas que tenía montadas y de las que se había quejado vueltas antes de que no sabía cuánto aguantarían.

A pesar de ello, la batalla siguió en el asfalto, persecución a máxima velocidad que mantuvo la atención como hacía mucho no se notaba. Leclerc rodaba en tercer lugar, pero a siete segundos por detrás, y el cuarto lugar era Valtteri Bottas con 34 segundos de diferencia ante el líder. Justamente ahí, llamaron al finlandés para cambiar llantas y montar la vuelta rápida de carrera, a ver si era posible robar ese punto extra en la carrera.

Al final, la bandera de cuadros se mostró a Sebastian Vettel en una batalla que, en la pista, montó un espectáculo que no se había visto en años con Lewis Hamilton, el ganador de la carrera por una sanción de parte de los comisarios. También llamaron a Valtteri Bottas para cambiar llantas en las últimas vueltas, y logró marcar 1:13.078 para sumar el punto adicional.

Sebastian Vettel al final de la carrera, se refirió por la radio a la decisión que le quitó la victoria. “No, no, no.… no de esta manera... de verdad, sólo un ciego podría tomar esa decisión... no tenía a donde ir.”