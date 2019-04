¡Valtteri Bottas se apodera de la pole position en una accidentada calificación en Bakú!

Entre las noticias previas, sabemos que el cambio de la unidad de control de motor del Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, quien va a perder diez posiciones por la sanción que corresponde, lo que lo colocará final de la parrilla, salvo que existan más sanciones que provoque cambios en el orden de arranque. Pierre Gasly por su sanción de no presentarse a pesaje, tendrá que arrancar la competencia desde la salida de pits y sin formarse en la parrilla, lo que invalidará cualquier tiempo que consiga en la sesión que al menos, le servirá para la mejor puesta a punto

En la Q1 , la presión que los Ferrari ejercieron durante los entrenamientos se notó en los intentos de vuelta rápida de parte de los pilotos de las flechas plateadas, pues ni Bottas ni Hamilton lograban romper las barreras, el finlandés sin mejorar su registro del año pasado y el inglés, pasándose de la frenada de la curva tres, donde Nico Hülkenberg también se pasó, dejando claro que este circuito no es sencillo.

Cuando faltaban poco menos de ocho minutos, Sebastian Vettel cepilló con la llanta trasera izquierda el muro de la entrada a la torre del castillo, pero alcanzó a recuperar su caballo escarlata… Leclerc no pudo evitar chocar contra las barreras y provocar la bandera roja que detuvo la sesión para recuperar su auto y reparar las barreras en pista.

“Estoy muy desilusionado. Fui un tonto y lo eché a perder, pero tenemos un auto muy fuerte y esperamos poder hacer algo mañana (durante la carrera).” declaró Leclerc al final de la sesión. “(La penalización para Giovinazzi) no me hace sentir mejor, porque cometí el error. Aunque noveno no está tan mal, es una pista donde sí se puede superar a otro auto.”