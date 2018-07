Dallas Cowboys sigue siendo más valiosos que los 'monstruos' del fútbol

No importa si cuentan con los mejores jugadores del mundo o si sus ventas de mercancía son inigualables alrededor de la orbe, MAnchester United, Real Madrid y Barcelona no superan el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, de la lista de los equipos deportivos más valiosos del mundo creada por la revista Forbes.

En el quinto del ranking se encuentran los New York Yankees, primer equipo de las Ligas Mayores de Béisbol , con 4 mil mdd; mientras que los New York Knicks es el primer representante de la NBA en el séptimo puesto del listado de 50 equipos.

1. Dallas Cowboys, $4.8 billion, 14% (NFL)

2. Manchester United, $4.123 billion, 12% (Soccer)

3. Real Madrid, $4.09 billion, 14% (Soccer)

4. Barcelona, $4.064 billion, 12% (Soccer)

5. New York Yankees, $4 billion, 8% (MLB)

6. New England Patriots, $3.7 billion, 9% (NFL)

7. New York Knicks, $3.6 billion, 9% (NBA)

8. Los Angeles Lakers, $3.3 billion, 10% (NBA)

8. New York Giants, $3.3 billion, 6% (NFL)

10. Golden State Warriors, $3.1 billion, 19% (NBA)

10. Washington Redskins, $3.1 billion, 5% (NFL)