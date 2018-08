¡Una más a la lista! Team Golovkin se queja de los guantes de 'Canelo'

El drama y la tensión entre los equipos de Gennady Golovkin y 'Canelo' Álvarez parece no tener fin. Primero el tema del clembuterol, y ahora el origen de las quejas del kazajo se debe a los guantes que el mexicano piensa calzarse el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena.

De acuerdo con fuentes cercanas al evento, el equipo del kazajo exigió a la Comisión Atlética del Estado de Nevada que no le permita a 'Canelo' subir al ring con los guantes No Boxing No Life, marca mexicana que pertenece a Eddy Reynoso.