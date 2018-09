¡Un platillo de dioses en la Canelo vs. ‘GGG’ II!: la cartelera del 15 de septiembre será espectacular

Munguía es oriundo de Tijuana y su rival es canadiense, salir bien librado de la noche le abrirá nuevas puertas, parece que una pelea ante Canelo no llegará en este momento pero seguramente, si Munguía mantiene su paso ascendente en el futuro el combate se consumará.

Pero esos nombres no son suficientes para completar una noche que recuerda a las organizadas por Don King, donde la pelea estelar era una más de gran calidad; el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González vuelve a escena luego de que Sor Rungvisai casi terminara con su carrera, su rival en turno será el mexicano Román Chocolatito González.

Si usted tiene boletos tendrá una noche como hacía mucho no se tenía en el boxeo y si no, no se preocupe; en univisiondeportes.com le estaremos contando el desarrollo de una velada fantástica que se cerrará con el combate más esperado del año entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin.