Ultimátum de Golden Boy para 'GGG': Acepta los términos o no hay pelea

De acuerdo con la prestigiosa revista The Ring, Eric Gomez, presidente de Golden Boy Promotions, mandó un correo electrónico a Tom Loeffler el día martes para darle una última oportunidad de aceptar el porcentaje de la bolsa para el segundo pleito ante 'Canelo'.

Golden Boy habría ofrecido una repartición del 57.5 por ciento para el mexicano y 42.5 para el kazajo , cifras que no agradaron al campeón invicto del CMB y AMB (recordemos que hace días la Federación Internacional de Boxeo despojó a 'GGG' de su faja por no aceptar la pelea con su peleador mejor clasificado).

"La fecha límite es real. No hay más. Si no la acepta no podemos esperar más. Ellos se han pasado de nuestras fechas límite. Hemos sidos muy pacientes por la relación con Tom (Loeffler). Van varias veces que nos dice que le demos unos días más. Así ha sido en las últimas dos semanas", comentó Gomez.