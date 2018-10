“Solo quería morir”: Tyson Fury y su confesión tras sufrir una fuerte depresión

Fury confesó sus ideas suicidas en el 'podcast' The Joe Rogan Experience, presentado por el actor, comentarista deportivo y especialista en artes marciales Joe Rogan.

"Empecé a tener ideas locas. En el verano de 2016 me compré un nuevo Ferrari. Un día estaba en la autopista y llevé el coche a los 300 km/h, dirigiéndome hacia un puente. Todo me daba igual. Solo quería morir, acabar con esta vida. Pero en el puente escuche una suave voz: 'No hagas eso Tyson, piensa en tus hijos, en tu familia, en tus niños y en tu niña, que van a crecer sin su padre'", explicó.