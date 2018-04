¿Peligra la pelea 'Canelo'-'GGG' para septiembre? La FIB advierte al kazajo

La Federación Internacional de Boxeo no sancionará el pleito entre Golovkin (su campeón) y Vanes Martirosyan porque el armenio no cuenta con las credenciales adecuadas para contender por ese título. De acuerdo al organismo, Martirosyan viene de una derrota (ante Erislandy Lara), no ha subido a un ring desde hace dos años, y no es un mediano nato, ya que tendrá que subir una división para retar a 'GGG'.