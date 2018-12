Opinión | ¿Es un retroceso para Canelo pelear ante Fielding?

Semanas después, tras darse a conocer la intención del mexicano para subir a las 168 libras en busca de una triple corona mundial --acto no sin precedentes para un boxeador azteca--, Óscar de la Hoya y el propio Canelo desperdiciaron, desaprovecharon, ningunearon la rivalidad más fuerte y mediática después la Márquez-Pacquiao.

Si bien la búsqueda de un tercer título mundial es una empresa que no debe tomarse a la ligera (siempre y cuando sea equitativa), Canelo pudo haber recuperado un poco de la credibilidad que dejó en las pruebas antidopaje --que provocaron el aplazamiento de su segunda contienda con el kazajo-- otorgando la tercera pelea a Golovkin.

¿Por qué no defender por primera vez los títulos recién obtenidos? ¿Cuál es el punto de conquistar una división más cuando la oferta en las 160 es más que atractiva? ¿Quién le dijo a Canelo que los campeones se hacen con números y no con hazañas en el ring?

Con perdón de Fielding, una victoria para el mexicano el próximo sábado en el Madison Square Garden no debería ser catalogada como una proeza, sino un simple pleito de trámite. Y no me contradigo, porque las formas y los nombres en el boxeo sí importan.