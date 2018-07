Mikey García busca medirse con Erroll Spence Jr. a final de año

“Sé que no soy grande y no estoy en el tamaño que debería tener para ir al peso welter. Sé que es una gran amenaza. Sé que es una pelea peligrosa para mí. Pero esas son todas las razones por las que quiero hacerlo”, aseguró Mikey García a la cadena ESPN

La familia de García no está de acuerdo con la intención de que suba a welter; pero a Mikey parece no importarle. “Sé que a veces las personas no me toman en serio. Piensan que solo hablo mucho y que no estoy preparado para eso, soy demasiado pequeño, no soy lo suficientemente grande para ese tipo de persona. Él es una gran amenaza”, añadió el pugilista.