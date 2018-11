Mayweather afirma que sí habrá "pelea" con Nasukawa

Pero ahora, el estadounidense afirmó que sí habrá pleito, pero no como los aficionados creyeron en un principio.

Mayweather confesó para TMZ que se subirá al ring con Nasukawa para brindar una pelea de exhibición de nueve minutos en la que no se permitirá lanzar patadas , solamente golpes permitidos en el boxeo.

"No porque me haya retirado del boxeo significa que no pueda hacer este tipo de cosas. Tengo suficiente dinero, y al igual que Oprah, Bill Gates, sigo generando dinero", añadió Mayweather.